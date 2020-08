Chivas: Zahid Muñoz no era fan del futbol cuando era niño

Debido al gran número de ausencias que tuvo Chivas para el partido contra Santos Laguna, Zahid Muñoz pudo cumplir su sueño de debutar en la Primera División al entrar en la parte complementaria en lugar de Jesús Angulo.

Durante una entrevista que le realizó el club, el mediocampista de 19 años de edad declaró que antes no le gustaba el futbol; sin embargo, comenzó a practicarlo porque su hermano estaba en La Gigantera.

“De niño nunca pensé en jugar, le tomé cariño al futbol por mi hermano, pero de ahí en adelante le tomé gusto”, mencionó.

“Mi hermano iba a entrenar y un día un profe le preguntó a mi mamá si yo quería entrenar. Yo no quería, me daba pena, pero me convencieron de jugar y desde entonces me puse la playera rojiblanca”, explicó.

Zahid Muñoz llegó al redil a los seis años y pasó por todas las categorías antes de debutar en el máximo circuito.

Gracias a sus buenas actuaciones, tuvo la oportunidad de representar a Chivas en torneos internacionales que se realizaron en Sudamérica (Brasil) y en Europa (Inglaterra, España, República Checa, Italia, Portugal e Irlanda).

Desea tener una carrera exitosa para poder ayudar a sus seres queridos: “Lo más difícil es estar lejos de mi familia. Quiero sobresalir en el futbol para ayudar y sacar adelante a mi familia, porque no son fáciles las cosas, los quiero ver bien”, concluyó.

Zahid Muñoz y Sebastián Martínez debutaron este fin de semana y la idea es que jueguen con el Tapatío en la Liga de Expansión, pero contarán con el carnet único que les permitirá jugar con Chivas en la Liga MX.

