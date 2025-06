¿Cuándo se enfrentará Fernando Gago a las Chivas?

Fernando Gago ha vuelto al futbol mexicano cuando todo parecía que la Liga MX no volvería a voltear a ver al estratega que dejó prácticamente a medio torneo a Chivas para irse a cumplir su sueño de dirigir a Boca Juniors.

El argentino está de regreso y ahora ha firmado para ser nuevo timonel de los Rayos del Necaxa y la incertidumbre y morbo crece al saber cuándo se reencontrará con su exequipo en Liga MX.

Reencuentro en la J10

El esperado duelo se dará en la Jornada 10 del Apertura 2025, el sudamericano visitará Guadalajara el 23 de septiembre, partido que marcará el primer reencuentro de manera oficial entre el DT y el conjunto rojiblanco.

Cabe mencionar, que ambos equipos tendrán un primer encuentro previo al arranque del Apertura 2025, ese duelo será en Aguascalientes y representará el último partido de pretemporada de los hidrocálidos.

Fernando Gago sobre Chivas

Fernando Gago fue presentado como el nuevo estratega de Necaxa y durante la presentación el argentino aseguró que todo lo comentado en los medios y redes sociales fue mentira en cuanto a su abandono de Chivas aunado a que tenía una cláusula baja.

“El que me quiera creer me va a creer y el que no me quiera creer no me va a creer, yo recibí un llamado el día martes yo el miércoles comuniqué al club que rescindía el contrato por una cláusula de rescisión que el mismo club a mí me puso como despido, la cláusula era muy baja y tuve la posibilidad de salir”, resaltó Gago.

