Escándalo en Chivas: ¿Osorio con aliento alcohólico en entrevista clave?

De cara al arranque de una nueva temporada de la Liga MX, Chivas inició su reestructuración deportiva con la contratación de Gabriel Milito como nuevo director técnico. Sin embargo, antes de concretar su llegada, el club rojiblanco evaluó otras opciones, entre ellas, el nombre del colombiano Juan Carlos Osorio.

Luego de su salida de Xolos de Tijuana, Osorio buscó mantenerse en el futbol mexicano y se habría acercado a diferentes equipos, incluyendo a Chivas. A pesar de este interés, el exentrenador de la Selección Mexicana no logró concretar su incorporación a ningún club para el próximo torneo.

Estuvo cerca de llegar a Chivas | IMAGO7

Osorio revela detalles sobre su fichaje fallido con Chivas

En entrevista reciente con el periodista David Faitelson, Juan Carlos Osorio compartió su versión sobre lo que pudo haber sido su llegada al banquillo de Chivas. De acuerdo con el exentrenador de la Selección Mexicana, el acuerdo estaba prácticamente cerrado, pero se canceló de forma repentina.

“Estábamos en Santa Fe, en la Ciudad de México. La gente de Chivas me dijo que la mañana siguiente viajábamos a Guadalajara para la presentación. (Pero) rumbo al aeropuerto me dijeron que no y me acusaron de algo indigno y humillante”, declaró Osorio.

Lo rechazaron de último minuto | IMAGO7

La acusación: presunto aliento alcohólico en reunión con Chivas

David Faitelson complementó las declaraciones del entrenador al revelar el motivo que habría provocado la cancelación del acuerdo. Según reveló el periodista en sus redes sociales, miembros de la directiva de Chivas, entre ellos Alejandro Manzo, Javier Mier, Jesús “Chapo” Sánchez y Luis Piñón, habrían decidido frenar la contratación de Osorio.

Sin embargo, Faitelson indicó que la directiva de Chivas argumentó que Osorio presentaba aliento alcohólico durante la entrevista. Ante esta situación, el entrenador habría ofrecido realizarse de inmediato una prueba de alcoholemia, pero la decisión ya estaba tomada.

Pidió hacer una prueba pero ya lo habían rechazado | IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Juan Carlos Osorio revela cómo se cayó su llegada a Chivas: 'Me acusaron de algo humillante'