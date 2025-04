Fernando Gago confesó cómo negoció su salida de Chivas

Fernando Gago ofreció detalles sobre su salida del club mexicano Chivas y su llegada a Boca Juniors, equipo al que definió como “mi casa”.

En entrevista con ESPN, el actual entrenador del conjunto argentino relató cómo se desarrollaron las negociaciones, aclarando que no hubo contacto previo con Boca antes de iniciar formalmente el proceso de salida.

MEXSPORT

Gago respondió a las críticas por haber negado negociaciones con el club argentino mientras aún era técnico del Guadalajara. “Tuve la primera reunión con Boca un martes, a pesar que había dos semanas de que se hablaba que venía y yo no sabía nada. Yo no tenía contacto con nadie de Boca, me hablaron el martes, automáticamente corte, me fui, hablé con el director deportivo del Guadalajara”, explicó.

Pagó su cláusula

El entrenador también precisó que existía una cláusula de rescisión que aplicaba tanto para él como para el club.

“Tenía una cláusula de rescisión de salida, como también la tenía si el Guadalajara me echaba de mi lugar. La cláusula era para los dos, fui, pagué la cláusula y el miércoles estaba arreglando mi contrato, sin saber nada, sin saber nada”, añadió.

Gago afirmó que fue él quien asumió el costo de la cláusula para salir de Chivas, y que las negociaciones con Boca Juniors comenzaron únicamente después de concretar su desvinculación con el equipo mexicano.

