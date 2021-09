Gonzalo Pineda sobre rumor de dirigir a Chivas: 'Para nada lo veo posible'

Tras la destitución de Víctor Manuel Vucetich, como técnico de las Chivas, la directiva del Rebaño Sagrado nombró a Marceo Michel Leaño como entrenador interino del conjunto rojiblanco hasta encontrar a un nuevo timonel.

Muchos nombres han sonado, sobre todo en redes sociales, para tomar las riendas del Guadalajara, entre ellos el de Gonzalo Pineda, recientemente nombrado director técnico del Atlanta United de la MLS, quien negó la posibilidad de tomar a las Chivas en el corto plazo.

"La verdad es que no me meto a las redes sociales. Lo único que hago a veces es seguir a mis jugadores y ver que hacen, cómo piensan en muchas cosas y a lo mejor las imágenes que sube el equipo. Pero no me detengo a ver con muchos comentarios o tweets. Mi mamá es la que sigue todo eso. Yo me dedico a trabajar, trabajar aquí y estar en el día a día. Estoy totalmente enfocado en el Atlanta United, quiero estar aquí mucho tiempo y tener éxito acá, entonces mi mente no se distrae con nada de eso. Escucho rumores y cosas que me comentan mis amigos o mi familia, pero para nada lo veo posible (dirigir a Chivas)", reveló Pineda en entrevista para Marca Claro USA.

Además, el estratega de los Five Stripes reveló que antes de tomar al equipo de Atlanta, tuvo acercamientos de equipos de la Liga MX, sin mencionar sus nombres.

"Había acercamientos de otros equipos, algunos de México, un par de Estados Unidos. Fue público que estuve muy cerca del DC United, pero al final cuando me dijeron Atlanta, pues, los que conocen Atlanta y saben lo que es Atlanta United, no hay como decirle que no a un equipo así", sentenció el 'Gonzo' Pineda.

