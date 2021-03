Héctor Reynoso: 'Faltan jugadores referentes en Chivas'

Después de la derrota de Chivas en el Clásico Nacional de la temporada regular del Guard1anes 2020, causó gran polémica la imagen de jugadores del Rebaño Sagrado intercambiando palabras, risas e incluso playeras con jugadores del América.

Este hecho fue reprobado por Héctor Reynoso, exdefensor del chiverío, quien acusó a la plantilla de no tener jugadores que hagan sentir el peso de la derrota ante el odiado rival.

"Eso es creo también por falta de referentes en el equipo, jugadores consolidados que puedan expresar al vestidor lo que significa perder un partido, creo que eso falta hoy actualmente en Chivas", reveló Reynoso en entrevista con TUDN.

El exdefensor rojiblanco además aseguró que precisamente esa es la razón por la que nunca intercambió playeras con jugadores de las Águilas.

"No me gusta mucho ponerme de ejemplo, pero la verdad yo no tengo ninguna playera del América en mi closet, nunca tuve la intención de cambiarla, ni ellos conmigo, creo que es honrar a la gente que ha pasado por estos colores", sentenció Reynoso.

