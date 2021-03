Jesús Molina sobre su Clásico 50: 'Que se dé en un partido así, es especial'

Jesús Molina es el 'señor' de los Clásicos en el futbol mexicano. El capitán del Guadalajara está por disputar su Clásico número 50, en donde ha podido participar en los duelos de mayor prestigio dentro del balompié nacional, por lo que quiere coronar este logro con un triunfo frente al América.

“Que se dé en un partido así, contra el rival odiado deportivamente, en un Clásico, con el regreso de la afición le pone un toque más especial. Voy a intentar dar lo mejor de mí, como siempre, disfrutar del partido y siempre con la intención de ganar.

“El futbol es diversión, con responsabilidad, es disfrutar, pero hay que acostumbrarse a ganar y esperemos que el próximo domingo podamos llenar de satisfacciones a nuestra afición”, declaró el capitán rojiblanco a RÉCORD.

La carrera del ‘Linebacker’ ha sido poco común, ya que el futbol lo ha llevado a defender playeras de equipos antagónicos como Tigres y Monterrey, y posteriormente la de América y Guadalajara, lo que le ha permitido disputar todos los duelos de prestigio de la Liga.

Desde su comienzo en las canchas en el Apertura 2007 con los de la U de Nuevo León tuvo que encarar duelos sumamente pasionales contra Rayados en el Clásico Regio.

Posteriormente, a su llegada al América enfrentó el Clásico Nacional ante Chivas, el Capitalino frente a Pumas y el Joven ante Cruz Azul.

“Evidentemente después de enterarme me pone muy feliz. Dios me ha dado más de lo que algún día soñé. Alguna vez me imaginé o visualicé o quise llegar a ser futbolista profesional. Estoy muy contento, esperamos que siga aumentando esa cifra de partidos.

“He logrado cosas importantes y sigo con esa hambre de trascender, de querer seguir conquistando cosas. Esperemos que en Chivas muy pronto lleguen los éxitos, los campeonatos”, concluyó el contención del Rebaño.

De cara al Clausura 2019, el Guadalajara le abrió las puertas para continuar su carrera, situación que no le desagradó pese a su pasado americanista, logrando disputar nuevamente el partido más importante del futbol mexicano y el más longevo, el Clásico Tapatío.

