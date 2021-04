Jesús Sánchez sobre mal paso de Chivas: 'No hemos estado a la altura'

Jesús Sánchez, defensa de Chivas, reconoció que el equipo no ha estado a la altura; sin embargo, advirtió que trabajan para poder revertir el mal paso y afrontar los complicados partidos que le esperan en la recta final de la fase regular.

“Tratamos de concientizar lo que habíamos hecho, de aterrizar, sabemos que tuvimos un mal partido contra América, tratamos de mejorar aspectos que nos han hecho falta, sabemos que no hemos estado a la altura, que se vienen partidos contra rivales importantes de jerarquía y que nos puede sacar a flote, lo vemos también como una oportunidad y nos hemos preparado bien estas tres semanas, a conciencia para tratar de cerrar lo mejor posible, sabemos que no va a ser fácil pero está en nuestras manos poder revertir todo esto y mientras esté la posibilidad tenemos que buscarla”, declaró para Chivas TV.

Sánchez señaló que los malos resultados envuelven a toda la plantilla, pese a esto, se mostró optimista y aseguró que echarán mano de los aspectos positivos para retomar el rumbo y con ellos calificar a la Liguilla.

“Somos un equipo, todos no hemos estado a la altura y sabemos que no son tres o cuatro, el equipo lo conformamos 28 y todos estamos en el mismo barco, sabemos que nadie se salva cuando las cosas van mal y tampoco nadie queda fuera cuando las cosas van bien. Vamos a tratar de todo lo positivo encaminarlo y tratar de cerrar como se debe y tratar de calificar”, agregó.

El Chapito consideró que la unión dentro de la entidad rojiblanca será la clave para salir de la mala racha y recatar el torneo, pues hasta el momento se encuentran fuera de la zona de reclasificación.

“El cerrar filas creo que es importante para nosotros, el estar más unidos que nunca, sabemos que no hemos estado a la altura y por eso mismo a todos nos interesa cerrar bien, el estar comprometidos con el compañero, ayudarlo con lo que se necesite dentro y fuera de la cancha, va a ser importante el remar todos a donde mismo y sobre todo el unirnos para que no exista intermitencia que nos ha pasado mucho, creo que el correr, meter eso no se debe perder, decía el patrón también se pierde ganando y obviamente también se gana perdiendo. Hay diferentes maneras de perder y lo que no podemos negociar entre nosotros, entre el equipo es el dejar de luchar y matarse por el compañero, eso es importante para nosotros y lo hemos hablado y sabemos que que de eso se trata esto y vamos a tratar de buscarlo”, concluyó.

