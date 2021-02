JJ Macías a Briseño tras derrota ante Juárez: 'Meter huevos no es barrerte y festejar'

Parece ser que el vestidor de Chivas no está del todo unido, sobre todo tras la derrota ante Juárez que tiene al equipo rojiblanco como uno de los tres equipos sin victoria tras cuatro jornadas del Guardianes 2021.

De acuerdo a Milenio, José Juan Macías y Antonio Briseño estuvieron cerca de llegar a las manos tras un pequeño altercado.

El zaguero habría recriminado al vestidor en general sobre uno de los goles de Bravos, pidiendo más garra para evitar que el equipo siguiera en declive, situación que no cayó del todo bien para el atacante.

“Meter huevos no es barrerte y festejar. Tener huevos es agarrar la pelota y hacer jugar al equipo, eso es. No nos digas qué es sentir la camisa si ni eres de aquí, yo soy de acá, aquí me hice, yo sé qué es sentir estos colores de toda la vida”, dijo Macías al Pollo para ser de inmediato separados por sus compañeros.

