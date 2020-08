JJ Macías: Míchel González aprueba su posible llegada a la Real Sociedad

En las últimas semanas, el nombre de José Juan Macías ha sonado para reforzar a la Real Sociedad, fichaje que si se llega a dar, Míchel González, extécnico de Pumas, vería con muy buenos ojos.

“Si se mentaliza, para mí es un fichaje estrella para reventarla. La verdad es que tiene muchísimas condiciones: es un jugador potente, que va bien con las dos piernas, con buen juego de cabeza, fuera del área sabe desenvolverse. Mi única duda razonable es que allí (México) son superestrellas. Pero luego hay que venir aquí y competir. A pesar de su edad es un chaval formado, físicamente muy fuerte, pero quizá van a otro ritmo”, mencionó para Noticias de Gipuzkoa.

De igual forma, el estratega español catalogó al jugador de Chivas como el mejor delantero mexicano jugando para nuestro país, aunque cree que su éxito dependerá de su mentalidad.

“De verdad que este es un jugador superlativo, es mejor que los demás compatriotas de su Liga como para venir a la Liga española. Yo creo que si este chico viene con idea de quiero hacer las cosas... Pero claro, lo mismo llega con la mentalidad de Vela de jugar un par de años y luego marcharse a la MLS cuando todavía tiene capacidad para triunfar aquí... Macías cuenta con muchísimas condiciones. Es un jugador muy muy reconocido. No tiene ninguna duda nadie sobre él. Y en un equipo como la Real, que es el único que intenta construir el juego, él tiene cabida.

"Lo único que digo es que ellos allí (México) son superestrellas. Este chaval con diez partidos buenos ha ido a la selección con la que ha metido goles y es el centro de atención. No sé cómo lo llevará el venir aquí porque no va a ser la estrella, sino que va llegar como un jugador desconocido. Pero vamos, que si yo hubiese estado en la Real o si me hubieran consultado, hubiese recomendado ficharle”, agregó.

