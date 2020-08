JJ Macías: Chivas aceptaría oferta de 12 mde de la Real Sociedad

Detalles mínimos son los que separan a José Juan Macías de Europa. La Real Sociedad de España ha lanzado una oferta que satisface a Chivas, por lo que se afinan detalles para la exportación del juvenil artillero.

El conjunto de San Sebastián ha puesto sobre la mesa de Amaury Vergara una oferta de 12 millones de euros (aproximadamente 14 millones de dólares), para hacerse de los servicios del romperredes de 20 años.

La cúpula tapatía desea mantener el 20 por ciento de la carta de Macías, debido a que confían en que su valor se potencializará y así poder ingresar más dinero a las arcas del club en un mediano plazo, por lo que es uno de los principales puntos a negociar en estos días.

La oferta económica satisface económica y deportivamente a la directiva del Guadalajara, ya que es un club que le daría la oportunidad de jugar recurrentemente, además de que está entre las mejores ligas del mundo.

Desde hace algunos meses el nombre de JJ ha sido mencionado en diversas latitudes del planeta; sin embargo, esta es la primera oferta importante por los servicios del canterano del Rebaño, quién inclusive aseguró que le gustaría llegar a España.

"No tengo preferencia (por un club o liga), me siento preparado para jugar en cualquier país y el equipo que me dé la oportunidad, que me reciba ya como un referente o al menos que me dé minutos.

“Claro que lo sería (España, buen lugar para llegar). Ahí están jugadores de muchísima calidad, sino es que los mejores. Sería importante y bonillo llegar ahí”, declaró Macías hace unos meses al Chiringuito.

