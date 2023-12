'Seré un Chivahermano más': la despedida de Paunovic tras irse del Guadalajara

Veljko Paunovic dejó de ser entrenador de Chivas después de dos torneos al frente del equipo, al cual llevó hasta un Final de Liga MX.

El técnico serbio dejó el cargo hace unos días y este lunes publicó un mensaje en redes despidiéndose del club y sus aficionados, asegurando que se convertirá en un "Chivahermano más".

Asimismo, agradeció al club y a la afición por cómo lo trataron y dijo que los colores rojiblancos los llevará por siempre en el corazón.

"Querido Rebaño, no es fácil gestionar el momento de una despedida, y por lo tanto me es muy difícil hacerlo. En el mundo ideal, me hubiera gustado poder darles un abrazo a cada uno de los 40 millones de ChivaHermanos y agradecerles personalmente.

"Estuvimos cerca de levantar esa copa que tanto anhelamos; no se logró, pero una cosa les prometo, he dado todo de mi parte para devolverle a Chivas lo que se merece: alcanzar la gloria mediante un título".

"Las gracias más especiales son para ustedes, mis Chivahermanos y Chivahermanas, por su apoyo incondicional. Han sido mi familia durante estas dos temporadas y nunca les olvidaré. Les estaré eternamente agradecido y les llevaré siempre en mi corazón.

"Tengan por seguro que hoy más que nunca soy un Chivahermano más y que siempre seré un hincha del Rebaño Sagrado, deseando lo mejor para nuestros colores".

