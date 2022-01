Las Chivas cayeron en la segunda fecha del Clausura 2022 ante los Tuzos del Pachuca y Marcelo Michel Leaño, timonel del Rebaño, se dijo apenado con la afición por la exhibición que su equipo ofreció en el primer tiempo. Además, señaló que su equipo debe mantenerse siempre en una línea constante de juego.

“Estoy apenado con la afición, sobretodo por el primer el tiempo que dimos que está alejado de lo que pretendemos. Hoy fuimos presa de nuestros errores, pero lo que no puede pasar es que si nos equivocamos entremos en dudas, tenemos que ser capaces de revertir la situación. Si queremos aspirar a cosas importantes tenemos que ser constantes. De nada sirve hacer un gran partido y luego hacer un primer tiempo como el que hicimos el día de hoy” , dijo tajante.

Con poco que rescatar de la actuación del Guadalajara, Marcelo Michel Leaño fue claro al mencionar que su equipo dio un mal partido en Hidalgo. “Lo que rescato hoy es que, a pesar del mal primer tiempo el equipo fue capaz de dar una mejor actuación sin ser brillante en el segundo tiempo, pero eso no es suficiente, no hicimos un buen partido y no vamos a poner excusas “, añadió.

Por otra parte, el estratega rojiblanco se dijo complacido por la aparición del ‘Piojo’ Alvarado en el segundo tiempo, jugador que recién se está adaptando a su idea de juego, pero en el que confía para mostrar un mejor rendimiento con el paso de los partidos.

“Entró e hizo un buen partido, tuvo la pelota, logró conectar con sus compañeros y se está adaptando a la idea de juego. Seguramente veremos una mejor versión de él próximamente “, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS: SUMAN 8 GOLES EN DOS JORNADAS LO QUE EN EL AP21 LOGRARON EN 14 PARTIDOS