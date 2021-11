Marcelo Leaño, tras clasificación a Repechaje: 'Hay que mejorar si queremos pelear por el título'

Marcelo Michel Leaño cumplió su primer objetivo al hacer que las Chivas derrotaran al Mazatlán FC para conseguir el boleto al Repechaje del Apertura 2021. El entrenador del Rebaño Sagrado quiere aprovechar al máximo el parón de la Liga MX por la Fecha FIFA.

"Tenemos que seguir trabajando. Estas dos semanas nos vendrán muy bien para fortalecer la idea de juego y corregir algunos errores. Hay que mejorar si queremos apretar y pelear por el título. Vamos a trabajar con mucha humildad y entusiasmo", mencionó.

El Guadalajara generó muy pocas jugadas de peligro, pero supo hacerle daño a los Cañoneros: "Fue un partido muy difícil, jugamos contra un gran rival, uno que ha demostrado que está muy bien dirigido. Tiene muy buenos jugadores, que se matan dentro del campo. Sabíamos que era una cancha difícil, pero nosotros veníamos decididos a encontrar la victoria", explicó.

"Hubo varios lapsos donde quizá no fuimos muy lucidos, donde no mostramos esa solidez en la idea. Nos faltó juego, pero nos llevamos los tres puntos. Fue uno de los partidos en los que menos ocasiones de gol generamos, pero esta vez sí fuimos contundentes. En semanas pasadas llegamos y no la metimos", agregó.

"Me preocupa cuando no hay contundencia. Lo que tenemos que buscar es el gol. Me preocupa cuando llegamos mucho y no entra la pelota. Hoy hicimos algo bien dentro del campo", aseveró.

Marcelo Michel Leaño destacó la unión del equipo, lo que quedó demostrado en el festejo del gol de Ángel Zaldívar. "La unidad es fundamental. Todos los jugadores son importantes, sin importar si inician como titulares o como suplentes".

Aunque tenía un panorama poco alentador, las Chivas se metieron a la Fase Final del Apertura 2021 y ahora quieren ganar su decimotercer título de la Liga MX.

"Eso pregúntaselo a los rivales (ser el rival incómodo), nosotros tenemos que trabajar. Hay que mantener los pies sobre la tierra”, finalizó.

