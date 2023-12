Chivas consumó un fracaso en el Apertura 2023 al quedar eliminado de los Cuartos de Final ante Pumas en un partido donde ni las manos metieron en CU, y mucho se ha cuestionado sobre quién tiene la culpa del bajo nivel del Rebaño Sagrado, y sobre este tema Christian Martinoli tiene su punto de vista.

El narrador de TV Azteca asegura que en el Guadalajara existe un "desorden interno" que los lleva a no tener un buen funcionamiento como equipo. Fue En Caliente, donde los expertos de la televisora del Ajusco, Luis García, David Medrano, Carlos Guerrero, Luis Roberto Alves 'Zague' y Martinoli dieron su punto de vista sobre los Rojiblancos.

"Consienten al jugador, y en un equipo como Chivas no se puede permitir eso. Guadalajara tiene un desorden interno, y no le ha pasado ahora, le ha pasado constate. No sé si esa idiosincrasia famosa que dicen que ‘es que si no es técnico de la Selección Mexicana no conoce la idiosincrasia’, pues ¿cuál es la idiosincrasia que dicen? ¿echar desmadre?", expuso el cronista.

Medrano, por su parte, le hizo segunda a Martinoli. "Guadalajara quedó marcado con la fiesta en Toluca, me parece que ahí la institución hasta se exhibió, porque primero, a los futbolistas los quiere correr y no puede correrlos, y después terminas con los futbolistas que tú mismo exhibiste", expresó David.

¿Los responsables del fracaso de Chivas? "El futbolista hace lo que quiere en ese club" @martinolimx #EnCaliente EN VIVO: https://t.co/jJgPqzx7XN pic.twitter.com/sh8UUQBvwo — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) December 5, 2023

Christian Martinoli también recordó cuando se encontró a Fernando Hierro, director deportivo de Chivas, en el Mundial de Qatar 2022 donde le 'advirtieron' lo que le esperaba en Guadalajara, pues para él, el jugador no sigue reglas en el Rebaño Sagrado.

"¿Te acuerdas cuando vimos a Hierro conversando en Qatar con el señor Valdano? Le dijimos ‘Mucha suerte a dónde vas, papá, porque la verdad ya se sabe el desorden interno que hay en Guadalajara, hay una anarquía interna, el futbolista hace lo que quiere en ese club".

