Decir adiós a las canchas es un paso inevitable en la carrera de los jugadores de futbol y ahora tocó el turno de Miguel Ponce, exjugador de Chivas, quien reveló que a pesar de no anunciarlo aún de manera oficial, prácticamente ya 'colgó los botines', pues se mantiene inactivo.

"Oficialmente no estoy retirado porque no lo he anunciado, ni mucho menos pero prácticamente ya es un hecho, estoy inactivo desde hace ocho-nueve meses y creo que para agarrar otro equipo va a ser difícil", explicó para el podcast 'No es tema'.

El exlateral rojiblanco no sólo perteneció a Chivas, ya que también defendió los colores del Toluca y Necaxa, pero fue con los tapatíos con los que vivió un mayor periodo como profesional y aunque aseguró que surgieron propuestas para que continuara en activo, señaló que no fueron atractivas.

"Hubo propuestas pero no eran mucho de mi agrado porque no me convenían mucho, venía el nacimiento de mi hijo; ya no tenía que pensar nada más en mí, sino en otras personas. La verdad muy agradecido por las propuestas pero decidí dejarlo y dedicarme de lleno a mí familia", apuntó.

