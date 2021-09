El exjugador de las Chivas, Juan Francisco Palencia, aprovechó la salida de Víctor Manuel Vucetich del cuadro rojiblanco debido a las críticas de jugar con exclusivamente mexicanos y además, apoyó a Ricardo Peláez y los jugadores del 'Rebaño'.

“Ricardo Peláez no es el culpable, él ha traído jugadores muy buenos. Yo creo que la experiencia y la juventud no deben pelearse con la capacidad, el futbol se va actualizando y no puede depender de ninguna de las dos vertientes”, mencionó en exclusiva para W Deportes.

Mientras que, al extécnico de las Chivas, le mandó un mensaje respecto a las declaraciones que recientemente hizo “Jugar con mexicanos es una desventaja”, mencionó Vucetich, mientras que Palencia confesó “Trabajar con puros mexicanos, es muy bonito. En Chivas tienen muy identificada la camiseta, hay jugadores que son seleccinados y acaban de ganar una medalla de bronce, que se les puede sacar mucho provecho”.

Por otra parte, las Chivas nombraron a Marcelo Michel Leaño como entrenador interino, mientras tanto, algunos nombres como Antonio Mohamed, Jaime Lozano e incluso el propio Juan Francisco Palencia que actualmente se encuentra sin equipo.

