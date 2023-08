Paunovic tras derrota de Chivas: 'Es un resultado duro, pero no estropeará nuestro trabajo'

Veljko Paunovic lamentó que Chivas perdiera el invicto contra Santos Laguna, pero está seguro de que esto no afectará el estado anímico de sus jugadores, al contrario, cree que les ayudará para corregir errores y seguir mejorando.

“Es un resultado muy duro, pero no por una derrota se estropeará nuestro trabajo. La afición está decepcionada, como todos en el vestuario. En un torneo no hay que llevarse por las emociones. Hoy estaremos enojados y frustrados, pero hay que tener cuidado cómo se dicen las cosas. No decir nada, que pase la noche", mencionó en conferencia de prensa.

El técnico serbio quiere darle vuelta a la página y pensar en el siguiente juego contra los Rayados de Monterrey: "Tenemos una semana larga para prepararnos para un rival que es un equipo que regresa de una competición y está buscando sus oportunidades. Será un rival duro y lo fijamos como objetivo", agregó.

Veljko Paunovic cree que el Rebaño Sagrado ha hecho bien las cosas en este inicio de torneo, tomando en cuenta que varios de sus jugadores se han lesionado.

“Hemos trabajado bien y hemos recuperado a la gente. Todavía podíamos haberlo hecho mejor. Es importante tener un plantel amplio", agregó.

También habló sobre el error que cometió Alan Torres en el segundo gol de los Guerreros y sobre la expulsión de Alexis Vega por reclamarle al árbitro.

"Son errores puntuales que decidieron el partido. No fue nuestro mejor día en todos aspectos. No manejamos bien los últimos diez minutos después de marcar el gol. La expulsión también nos fastidió”, finalizó.

