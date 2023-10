Miguel Herrera, director técnico de los Xolos de Tijuana, cree que Alexis Vega y Cristian 'Chicote' Calderón tendrán una nueva oportunidad con las Chivas, luego de que fueron separados del plantel tras sus indisciplinas.

En una conferencia de prensa, el estratega mexicano comentó que él cree que 'Chicote' y Alexis volverán a ser integrados al plantel del Rebaño, sin embargo, ambos deben de estar conscientes del error que cometieron para no afectar más su carrera.

"Yo creo que estos muchachos van a tener una segunda oportunidad, van a estar conscientes de este error grave que han cometido y tendrán que cuidar mucho su carrera si quieren que se prolongue más o verán concluida una carrera que tiene mucho futuro", expresó.

Asimismo, el exdirector técnico de la Selección Mexicana señaló que el Rebaño no se dará el lujo de perder a un jugador de la calidad de Alexis, pero aclaró que tiene que corregir su camino para no caer en otra indisciplina.

"Hay jugadores que podrán tener una segunda oportunidad, el caso de Alexis por la calidad que tiene y porque Chivas va a tratar de no perderlo. Yo creo que a Alexis le caerá el 20 y va a decir 'bueno, no me puedo equivocar más', lo mismo que Calderón", dijo Miguel.

Herrera también comentó que todos los jugadores deben saber que ahora, con las redes sociales, cualquier persona que tenga un celular puede evidenciarlos, lo que afecta directamente en su carrera futbolística.

"Lo que preocupa en este momento es que hay inversiones muy fuertes en esos jugadores y no están tomando en serio sus carreras. Lo que hay que inculcarle a los jóvenes es que hoy en día, una persona con un celular es un reportero. Es un tipo que puede sacarte y las redes sociales lo hacen más viral en el momento", sentenció.

