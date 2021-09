Ramón Morales: 'Víctor Manuel Vucetich no es entrenador para Chivas'

Recientemente Víctor Manuel Vucetich, aseguró que para Chivas es una desventaja el poder jugar sólo con mexicanos "porque no tienes los elementos que tú quisieras y por otro lado los que quisieras no te los venden y el nivel que necesita Chivas son cuatro o cinco jugadores muy puntuales que te los venden carísimos".

Estas palabras no cayeron bien en el exfutbolista del Rebaño Sagrado, Ramón Morales, quien no vio con buenos ojos que el Rey Midas se quejara de jugar con puros mexicanos.

"Si tú como entrenador dices que no puedes ganar con mexicanos, no eres entrenador para Chivas. La verdad yo sí me molesté ahorita al escucharlo, no soy doble cara, muestro mi malestar a la primera y así soy", reveló Ramoncito para TUDN.

"(Chivas) es un equipo ganador, ahora resulta que los demás campeonatos quiénes los ganaron, ¿extranjeros? ¿Aliens o qué? Y él (Vucetich) con los 43 años que tiene dirigiendo, ya sabía, porque no ha sido técnico en otro país, sino en México", agregó.

