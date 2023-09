Ricardo Peláez confesó que 'le suplicaron' al 'Chino' Huerta que no dejara Chivas

Intentar retener a un jugador en un club en el que ya no quiere estar puede resultar complicado para un directivo y esto fue lo que sucedió con César Huerta, quien decidió no permanecer en el Guadalajara a pesar de las súplicas de Ricardo Peláez, el entonces Director Deportivo del Rebaño.

"Le pedí a César Huerta que se quedara, le suplicamos que no se fuera", explicó para TUDN.

Actualmente, el Chino vive uno de sus mejores momentos no sólo con Pumas, también con Selección Nacional, en donde ya debutó e incluso se estrenó como goleador, aunque su postura con los rojiblancos fue contundente: no tenía la intención de continuar en el conjunto tapatío, así lo dejó saber Peláez.

"Con el papá encima 'y no, y no, y no y 40 mil veces no me voy a quedar y quedo libre', el jugador queda libre, ya no queda ningún derecho, absolutamente nada", manifestó.

Y para evitar los malos entendidos o el doble intencionar la información, Ricardo Pelaez pidió públicamente que, en caso de estar diciendo mentiras, sea el propio Huerta quien salga a contar la verdad sobre su salida de la escuadra tapatía.

"Reto públicamente a que me desmienta el Chino Huerta que es un grandísimo jugador y que le pedí que se quedara, que salga él si estoy diciendo una mentira en este momento", explicó.

