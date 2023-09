En este torneo, las rotaciones han sido una constante en las alineaciones de Veljko Paunovic y un movimiento que ha llamado la atención es el de su capitán Víctor Guzmán, quien, en palabras de Fernando Hierro, Director Deportivo, no ha estado presente por molestias musculares.

“Nosotros tenemos confianza en el míster, en los jugadores, en cómo se está trabajando. Después de ahí a nivel individual, si me preguntas por el Pocho, él ha tenido molestias, así de claro. Es un jugador que todos sabemos la calidad que tiene y durante las últimas semanas ha tenido molestias. Yo no me meto en las alineaciones, no lo he hecho, ni lo haré nunca”, dijo el español.

Sin embargo, recalcó la importancia que un jugador como Pocho tiene para su equipo, calificándolo de determinante, aunque aseguró que se mantiene trabajando para recuperar su mejor versión.

"Pocho es un jugador determinante, un jugador franquicia, que viene este año de tener unas molestias durante las dos últimas semanas y que está trabajando duro para volver. Somos un equipo, no miramos individualmente el rendimiento, tenemos que hacerlo como equipo. Tenemos que volver a recuperar a todos el máximo nivel y lo estamos haciendo", explicó.

Y fue la mañana de este lunes cuando Guzmán compartió una foto en redes sociales desde la Barranca de Huentitán, actividad que pudo haber hecho únicamente por tener día libre, y no necesariamente con motivo de su rehabilitación muscular.

"¿Y si tiene su día libre, y no jugó el sábado, y le apetece hacer algo, puede? Ya llevamos demasiado tiempo para saber y entender que hasta una foto molesta... nosotros no estamos para eso", aseguró.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: OUSSAMA IDRISSI, EXJUGADOR DEL SEVILLA, SERÁ REFUERZO DEL PACHUCA