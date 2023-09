Roberto Alvarado explotó contra el Día de Medios del Clásico Nacional: 'Nos hacen venir antes'

Roberto Alvarado, jugador de Chivas, se pronunció en contra del Día de Medios previo al Clásico Nacional ante América, pues considera que los jugadores se privan de estar junto a sus familias por cumplir con dicho compromiso.

“Personalmente, no me gusta que se haga este Día de Medios. Te hacen venir dos días antes. Me voy a perder el cumpleaños de mi esposa por estar acá, no he visto en dos semanas a mi hija”, declaró el ‘Piojo’.

Sobre la pasión e identidad que algunos consideran ha perdido esta rivalidad, Alvarado considera que esto debe al VAR, ya que con esta herramienta ya es más difícil que los golpes dentro del terreno de juego pasen desapercibidos.

“Antes eran otros tiempos y no había VAR que a lo mejor hoy si haces una falta, seguramente la revisan en el VAR y te van a expulsar y esto del Día de Medios antes no se vivía, antes era simplemente jugar al futbol. Ya espero que sea sábado para jugar el Clásico”, sentenció.

