Uriel Antuna sobre indisciplina: 'Tengo 23 años, soy humano, pero hay que aprender'

Uriel Antuna, atacante de Chivas, admitió que el acto de indisciplina que cometió hace unos meses con Alexis Vega le dejó un aprendizaje para concentrarse en su carrera, ya que aseguró que siempre quiere conseguir más cosas.

“Del tema con Alexis se deben de aprender, tengo 23, soy humano y me equivoco. Se debe de aprender de los errores. Lo que hice fue quedarme callado y trabajar.

“Puedo decir cumplí, pero siempre quiero más, demostrar más y darle esa alegría a la gente, porque por eso fue que vine”, detalló en conferencia.

El Brujo aseguró que sabe que está atravesando un buen momento con el Rebaño, por lo que prefiere vivir enfocado en otras cosas para “no perderlo piso”.

“Esto es lo bonito del futbol, tiene esta doble cara. Ya pasé por malos momentos, estoy pasando por las buenas. Hay que tomarlo con tranquilidad, las redes hacen más de lo que es, tanto lo bueno como lo malo. No veo mucho las redes por lo mismo, trato de disfrutar el momento con mi familia. Trato de tomarlo con tranquilidad para no perder el piso”, explicó.

El ex jugador del Galaxy admitió que el primer semestre en el Guadalajara fue complicado debido a que no estaba adaptado a su nueva vida, situación que ha cambiado.

“Siempre he tratado de trabajar para dar el máximo. Al principio me costó un poquito, no se me daban las cosas, pero siempre he estado trabajando. No me sentía tan cómodo al principio porque no me sentía tan adaptado, pero me voy sintiendo cada vez mejor”, concluyó.