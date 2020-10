Ramón Ramírez sobre desempeño de Chivas: 'Es muy irregular, puede sorprender o decepcionar'

Ramón Ramírez considera que el Guadalajara es un equipo bastante inestable, pues un fin de semana puede jugar bien y al otro puede jugar muy mal, fue lo que dijo en entrevista con ESPN.

Chivas mostró un estilo de juego bastante ofensivo este sábado y gracias a eso pudo derrotar por quinta ocasión al hilo al Atlas; sin embargo, en semanas anteriores decepcionó ante equipos como Santos Laguna, Puebla, Toluca y América.

“Es un equipo muy irregular. A veces puede sorprender a cualquiera y tiene otras cosas en donde decepciona mucho por su juego, por su poca generación, sus pocos disparos y su nula creatividad al frente”, mencionó.

El exfutbolista y actual analista deportivo no ve al conjunto rojiblanco como un serio candidato al título: “A mí me gustaría que llegara embalado a la Liguilla. Sí, yo creo, con toda sinceridad, que no está entre los primeros cuatro favoritos", indicó.

Ramón Ramírez fue crítico y reconoció que en estos momentos Chivas no está al nivel de América, Cruz Azul, Tigres y Monterrey, equipos que, desde su punto de vista, son los 'favoritos' para ganar el Guardianes 2020 de la Liga MX.

"Uno como futbolista no se pude contestar de otra manera, siempre debes de pensar en ser Campeón, pero se tiene que tener un toque de realidad”, aseveró.

“Creo que hay otros equipos más capacitados para pelear por el título del futbol mexicano por la inversión que han hecho y por el talento que tienen en sus plantillas", concluyó.

Ramón Ramírez sufrió una fractura en la rodilla izquierda con Santos Laguna y posteriormente fue trasferido a Chivas, equipo en el que se convirtió en ídolo al ganar el título del Verano de 1997.

