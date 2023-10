Veljko Paunovic pide perdón y apoyo de la afición: "Este equipo necesita un abrazo"

Apoyo y perdón por parte de su afición es lo que necesita Chivas en estos momentos complicados que atraviesa, así lo dejó saber Veljko Paunovic, quien aseguró que buscarán esa reconciliación este sábado en la cancha.

"Este equipo necesita un abrazo, un perdón y es por lo que estamos trabajando. Espero que el equipo el sábado esté mejor que nunca y generemos ese perdón en la cancha", dijo en conferencia de prensa.

Pero para el estratega serbio ya fue suficiente de discursos, ahora su equipo tiene que hablar en el terreno de juego, con resultados, dejando de lado las opiniones externas y rumores sobre su futuro.

"Pienso que hay momentos en los que no hay que hablar, hay que demostrar el compromiso, si lo hay o no lo hay y eso es muy fácil de ver. Mantenemos la calma y no nos distraemos con la información que viene de fuera", manifestó.

La urgencia del Rebaño es reconciliarse con la victoria, pero también tienen como prioridad volver a conectar con su afición y eso se logrará únicamente con el resurgimiento que tengan en lo que resta de este torneo, de acuerdo con el estratega serbio.

"La afición es siempre el termómetro de lo que pasa, es un juez. Nosotros estamos pasando un momento complicado y estamos trabajando con humildad para recuperar la conexión y la confianza de la afición. No les podemos pedir más", apuntó.

