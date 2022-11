Vergara sobre nombrar a Paunovic DT de Chivas: 'Hierro tiene nuestra confianza'

La designación del serbio Veljko Paunovic como entrenador de Chivas no escapó a la polémica. Amaury Vergara explica que aunque existe un consenso en el club para las decisiones, Fernando Hierro goza de libertad para elegir lo que le parezca más adecuado para el Rebaño.

“De entrada te digo: hay absoluta autonomía para Fernando para que pueda hacer su trabajo y brindar los resultados que su puesto exige”, asegura Vergara a RÉCORD. “En términos de cómo funcionamos, somos una institución seria, con procesos y metodologías de trabajo de una institución del tamaño como lo es Chivas.

“En este club se trabaja en equipo. Con Ricardo Peláez se trabajó en equipo, se cerró el ciclo en equipo y comenzaremos también en equipo a trabajar con Fernando, para que pueda tener todas las herramientas necesarias para brindar los resultados que exige su posición”.

Se le cuestiona si una opinión de un miembro del Comité que rige los destinos del Guadalajara puede generar algo con lo que Hierro no esté de acuerdo: “No, todo tiene que terminar en un consenso, si no, entonces no sucede. El Comité trabaja con la Dirección Deportiva, pero es la Dirección Deportiva quien toma las decisiones fundamentales en el funcionamiento. Así de sencillo”.

Para Vergara, Peláez dejó terreno para seguir sembrando y cosechar: “Coincido contigo, Ricardo es el mejor director deportivo que tenemos en México. Se logró mucho: para la afición lo importante son los títulos, que Chivas debe estar peleando por el título; sin embargo, en Fuerzas Básicas, en el Tapatío, ciencias del deporte, avanzamos muchísimo.

“Eso nos tiene en un lugar fértil para poder comenzar otro ciclo que nos pueda llevar a la siguiente etapa. Encontramos en Fernando una visión clara de qué necesita Chivas para dar ese paso. Nos estancamos en una posición deportiva y necesitamos escalar en esa posición”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX FEMENIL: MONTERREY SE PARALIZARÁ POR EL CLÁSICO QUE DARÁ EL BOLETO A LA FINAL