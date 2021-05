Cruz Azul vs Santos: Acevedo reconoce que La Máquina es favorita en la Final

Los jugadores de Santos están conscientes de que por cómo se dio la fase regular del torneo, Cruz Azul es el favorito para llevarse el título; sin embargo, Carlos Acevedo, portero del equipo de Torreón, dejó claro que pese a ser un equipo joven, no se intimidan y saben que tienen con qué ser campeones.

"Hay que ser muy conscientes de que Cruz Azul fue el líder general y eso los hace tomar el rol de favoritos, pero en una Final todo puede suceder y Santos tiene buenos jugadores y deseos de ganar.

"Un campeonato hace la trascendencia que todo deportista busca, no sólo Acevedo sino todo Santos, sabemos que somos un equipo, tal vez no cuenta con experiencia, pero sí con muchas ganas de trascender y demostrar que se están haciendo bien las cosas tanto en Fuerzas Básicas como en todo el plantel", dijo.

Asimismo, el capitán de la escuadra lagunera, dijo que el partido de Ida en Torreón será fundamental ahora por lo fuertes que han sido jugando en su casa. Además, invitó a los aficionados que asistan al estadio a respetar las medidas sanitarias.

"Sabemos que nos hemos hecho muy fuertes de local y esa va a ser la intención del equipo, hacer un muy buen partido de Ida, pero son 180 minutos y claro que queremos aprovechar la localia para poder ir a la Ciudad de México a hacer un gran partido.

"Que la afición siga los protocolos para evitar el Covid-19. Que ambas aficiones disfruten la serie, que eviten las peleas o los malos mensajes, que vivan al 100 el partido, pero con mucho respeto y cautela", indicó.

ORGULLOSO DE SU PASADO

Las imágenes que han circulado de Carlos Acevedo cuando era niño han sido sólo un reflejo del sueño que tenía y que hoy es una realidad, así lo explicó el propio arquero, quien se dijo orgulloso de haber sido recogebalones en la Final de 2008, cuando justo Santos venció a Cruz Azul.

"Veo el recuerdo de esas imágenes y se me vienen muchas cosas a la mente, me da mucha felicidad y mucho orgullo porque ha sido mucho esfuerzo el que he tenido que hacer para llegar a donde estoy. Es un mensaje para los niños de cuando era recogebalones, soñaba con llegar al equipo, llegar a la Final y los sueños se cumplen", dijo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ASÍ ALINEARÍA CRUZ AZUL EN LA IDA DE LA FINAL CONTRA SANTOS.