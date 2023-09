Ángel Sepúlveda quiere hacer historia con Cruz Azul: "Es el reto más importante de mi carrera"

Ángel Sepúlveda tiene claro que Cruz Azul es el reto más importante de su carrera debido a todo lo que rodea a la institución; sin embargo, el delantero mexicano es consciente que vive su mejor momento, por lo que quiere aprovecharlo para dejar su nombre escrito en la historia de esta institución en la Liga MX.

"Creo que es el reto más importante de mi carrera, así lo veo, así lo asumo, creo que me agarra en un gran momento, si no creo que no se hubieran fijado en mí, me hablaron y todo fue muy rápido, son cambios muy repentinos, pero estoy con las ganas de trascender", comentó Sepúlveda a Fox Sports.

El futbolista de 32 años destacó que sabe la presión que existe en esta institución, pero que viene a ganarse primero un lugar y después a escribir su nombre en la historia del club: "sabemos que la presión siempre va a estar en un equipo así, la gente siempre te va a exigir como debe de ser, porque al final tienes que representarlos dentro de la cancha, vengo a competir, a ganarme un lugar y a escribir mi nombre en la historia de este equipo".

Finalmente, el refuerzo cementero agregó que la institución está mostrando una mejoría, la cual continuará con el regreso de los seleccionados: "El equipo lo ha venido haciendo bien, ahora que se recuperan todos los seleccionados, el equipo tiene que jalar para el mismo lado, creo que se han hecho buenos juegos y el equipo ha mejorado".

