Carlos Hermosillo arremete contra directiva de Cruz Azul: "No saben de futbol"

Carlos Hermosillo, leyenda de Cruz Azul, arremetió nuevamente en contra de la directiva de La Máquina y señaló que no saben de futbol.

En una nueva crítica hacia los cementeros, Hermosillo señaló que el mal momento de Cruz Azul se debe a que la directiva sabe de todo, menos de futbol.

"Tiene que ver mucho con algo que es muy sencillo. No saben de futbol. Creen que saben pero no saben nada de futbol. Sabrán mucho de cemento y no sé, pero de futbol no", comentó Hermosillo en una entrevista para ESPN.

Asimismo, el exdelantero de La Máquina solicitó a la directiva de Cruz Azul hacerse a un lado, pues han desgastado el nombre de la institución.

"Se los digo con todo respeto a Marín y a Velázquez. Ojalá tomaran la decisión de hacerse a un lado. Que ojalá tomaran la decisión de poner una estructura profesional. No lo estoy diciendo por mí", señaló el exdelantero de Cruz Azul.

De igual forma, Carlos Hermosillo declaró que desde la salida de Billy Álvarez, en lugar de mejorar, Cruz Azul se ve peor y comentó que hace tiempo le ofrecieron la presidencia deportiva del equipo, sin embargo, no se dio por la llegada de Álvaro Dávila y por "temas políticos".

