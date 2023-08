Carlos Hermosillo 'reventó' a Joaquín Moreno: 'Es un títere de la directiva'

Cruz Azul estrenará entrenador en el Apertura 2023, pues Joaquín Moreno tomará las riendas del equipo tras la destitución de Ricardo Ferretti, algo que reprobó totalmente la leyenda del equipo, Carlos Hermosillo.

El ídolo cementero aseguró que Moreno "es un títere" de la directiva, pues al ser alguien institucional, podrán ingerir en la alineación.

“No le veo un buen futuro, así traigan al entrenador que me quieran decir. Mira, pusieron ahorita un títere, porque eso es lo que les gusta, con el perdón de mi excompañero Moreno", comentó el exjugador en entrevista con ESPN.

“Pero eso es lo que les gusta, poner un títere para que ellos puedan decidir y los asesores, que son periodistas, puedan dar su alineación y puedan decir que juegue fulanito, que juegue sutantito, que juegue Cambindo, que fue el que yo traje, el que yo recomendé. Entonces es muy penoso lo que pasa en Cruz Azul”, añadió.

Así mismo, Hermosillo aseguró que el problema no era el entrenador, pues desde que se conformó el plantel el fracaso se veía venir para el Apertura 2023.

“La labor de Cruz Azul es espantosa, pero no nada más en el torneo. Es espantosa desde hace ya rato y no es el técnico, la gente tiene que entender que no es el técnico, es cómo conforman un equipo, que cada quien tiene demasiados asesores, que cada quien toma decisiones, que cada quien trae un jugador o recomienda un jugador, ese es el gran problema de Cruz Azul. Es penoso y vergonzoso, era una institución enorme, maravillosa, y hoy es una institución que no pasa nada”, finalizó.

