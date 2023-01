Cata Domínguez le habla a todo México: 'La temática era de un videojuego, pero fue un error'

Ante la polémica que se generó con el jugador de Cruz Azul, Julio César Dominguez, luego de que le organizará una fiesta a su hijo con temática de narcos, el defensa celeste habló lo sucedido y descartó que tuviera relación alguna con este tipo de gente.

"En días recientes se dieron a conocer imágenes de una fiesta familiar con una temática que causó con justa razón indignación en la sociedad mexicana, la cual inicialmente se trataba de un videojuego muy popular entre los jóvenes y le llevé un show de láser tag", expresó Cata Domínguez.

"Fue un error y le quiero ofrecer na sincera disculpa a la opinión pública, afición, a mis compañeras y compañeros jugadores, a los clubes a la Liga MX y a la Federación Mexicana de Futbol por estos desafortunados hechos", agregó.

Luego de disculparse con su entorno social, el veterano cementero dejó en claro que el evento familiar queda fuera del alcance tanto de la Liga MX como del conjunto de La Noria, pues reconoció que la temática de la fiesta del menor no fue la mejor idea.

"Me gustaría dejar en claro que se trató de un evento privado y totalmente ajeno a mi profesión, poro tanto quiero deslindar a la Liga MX y al Club de Fútbol Cruz Azul por lo ocurrió en aquella reunión. Como lo expresé anteriormente, reconozco que esas imágenes no son las que México necesita", señaló.

Finalmente, luego de que se quedara fuera de la convocatoria del domingo pasado para enfrentar a Tijuana, Cata Domínguez aseguró que busca dejar una buena imagen con La Máquina.

"Me he compremetido y me comprometo a convertirme en un referente que promueva los valores de la Liga MX y de mi Club y a mantener un comportamiento ejemplar dentro y fuera de la cancha. Gracias", sentenció.

Mensaje de Julio César Domínguez a la opinión pública: pic.twitter.com/USjYXyg6Nt — CRUZ AZUL (@CruzAzul) January 10, 2023

