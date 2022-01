Chelito Delgado: 'No me siento fracasado por no haber logrado el título con Cruz Azul'

César Delgado se sintió muy contento al ver que Cruz Azul derrotó a Santos Laguna en la Final del Clausura 2021, pues rompió con una sequía de más de 23 años y, aunque le hubiera Gustavo vivir la gloria de un título, Chelito no siente que haya fracasado en su paso por La Máquina.

“A veces pienso que sí y a veces que no (se quedó con la ‘espinita’). Hubiera sido lindo. Lo veo desde ese lugar. Claro que me hubiera encantado salir campeón. Yo creo que si lo hubiera logrado hubiera sido fantástico, sería como la fruta del postre que me faltó”, contó en entrevista con RÉCORD.

“Tampoco me siento un fracasado por no haber logrado o cumplido con un título. No se dio porque el futbol tiene esas cosas. Pero con lo logrado estoy satisfecho. Siempre fui en busca, siempre lo intenté. No se dio”, agregó.

A Delgado le dio mucho gusto ver celebrar a sus excompañeros Julio César Domínguez y Óscar Pérez, quien levantó el trofeo en el Invierno de 1997 y que ahora trabaja como entrenador de porteros.

“Me sentí muy feliz por los aficionados, que son fieles y nobles. También por los compañeros que estaban ahí, que estuvieron conmigo, que lo buscaron durante tanto tiempo y que lo pudieron lograr. Me dio mucha felicidad. Lo disfruté porque había gente en el club que yo conocía, que hoy ya no está, pero que trabajó mucho tiempo en el club. Se merecían ese título. Me puse muy feliz”, explicó.

Sobre cómo vivió el partido decisivo, el exjugador de Rayados reconoció que la experiencia tuvo algo de sufrimiento, pero después estalló la alegría.

“Nos pusimos con la familia como nunca, preparamos los sillones, el televisor y las camisetas. Vimos todo el partido. Sufrimos. Hasta que se dio. Fue una alegría enorme. Se cortó una racha importante. Fue como un desahogo. Todo mudo se sacó una mochila enorme. Hasta yo me liberé”, mencionó.

RAYADOS Y CELESTES NO LE DIVIDEN EL CORAZÓN

César Delgado fue figura en Cruz Azul y Monterrey; sin embargo, no tendrá el corazón dividido en el partido de esta noche, pues ya los ve de manera diferente, aunque espera que haya espectáculo en el Gigante de Acero.

“Ya lo veo desde otro lugar, desde otra óptica. Disfruto del partido. Me tocó vestir las dos camisetas. Me siento orgulloso. Ya analizo otras cosas, lo táctico, los errores, cómo se paran los equipos, cómo se perfilan los jugadores a la hora de dar un pase y recibir la pelota. No quiero que gane ni uno ni otro. Lo analizo desde ese lado. Me siento muy identificado. Yo los veo muy bien, seguro que serán protagonistas”, contó.

