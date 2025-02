'Conejo' Pérez no ve listo a Vicente Sánchez para quedarse definitivamente en Cruz Azul

Deberán buscar un nuevo entrenador. Cruz Azul sigue contemplando la idea de conseguir un nuevo entrenador previo a al final del Clausura 2025 y, aunque Vicente Sánchez ha logrado sacar buenos resultados, para algunos seguidores del equipo no es suficiente para seguir con el cargo.

Sánchez, asumió el cargo de entrenador interino a partir de la Jornada 3 del presente torneo tras la repentina y polémica salida de Martín Anselmi al Porto de Portugal. El estratega argentino, dejó al equipo tras dos torneos muy exitosos, dejando la vara muy alta para los siguientes entrenadores.

Desde la salida de Anselmi, Vicente Sánchez ha dirigido a Cruz Azul en seis partidos, donde suman un empate y cinco victorias, todas ellas llegando de manera consecutiva. A pesar de este buen paso, para Óscar ‘Conejo’ Pérez, el entrenador no ha demostrado lo suficiente para saber seguir al mando del equipo.

“Hoy va bien, pero creo que es muy apresurado decir que ya está listo, yo creo que no, creo que le falta, tiene que llevar un proceso y ojalá que pueda consolidarse, pero hay que esperar porque me parece muy pronto para decir que Vicente es el indicado para quedarse en definitiva”, comentó para EPSN.

A pesar de la duda, Pérez espera que se le pueda dar continuidad al entrenador uruguayo, especialmente si continúa con los buenos resultados y se le decide retener un torneo más.

“Si se queda, ojalá que le den un buen proceso, porque ha pasado otras veces que lo hacen bien lo que resta del torneo y después tantito no empieza bien y le van a dar las gracias o no lo dejan terminar el proceso. Si toman la decisión de mantenerlo, que lo respalden realmente”, confesó.

Conejo y la salida de Anselmi

La salida de Anselmi fue más que polémica, especialmente porque, dejó al equipo sin que previamente se hubiera pagado la cláusula de rescisión de su contrato. Aun así, el Conejo no lo considera ‘traición’, sólo critica el tiempo de su salida.

“La verdad es que como traición no lo vi… Él tomó su decisión y más si estaba establecido en el contrato que tenía una cláusula para poder salir, creo que tuvo que cumplir con lo estipulado, lo único que no me pareció fue que se hiciera con dos fechas de arrancado el torneo, si ya lo tenía planeado, lo hubieras hecho antes y la directiva tuviera tiempo de planear”, finalizó.

