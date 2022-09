Corona aceptó frustración en época de Aguirre: 'Parecía que estaba aquí para entrenar'

José de Jesús Corona, arquero de La Máquina de Cruz Azul, aceptó que en algún momento de la temporada tuvo frustración porque no fue tomado en cuenta por el técnico Diego Aguirre.

Chuy afirmó en entrevista con TUDN que en algún momento del torneo le pasó por la idea que posiblemente era el final de su ciclo, pero no por ello dejó de entrenar como un profesional.

"No podía competir por la condición de mi lesión, posteriormente tuve la recuperación importante, y ya para el inicio de la temporada ya estaba listo, me puse a las órdenes del entrenador, pero parecía que simplemente estaba aquí para entrenar, que no iba a tener opciones, no iba a tener competencia, y eso la verdad me frustraba y me molestaba, pero no por eso dejé de prepararme", argumentó el portero cementero.

Incluso, señaló que nunca se dio por vencido en el sentido de que sabía que pronto le iba a llegar una nueva oportunidad, lo cual sucedió tras la salida de Aguirre y la llegada del 'Potro' Gutiérrez.

"No dejé de ver por mí también en lo individual, porque como bien lo dije en cierto momento, hay un principio y un final, los ciclos también los hay", afirmó el arquero cementero.

