Árbitros del Toluca vs Chivas no tienen castigo y son programados para J13

SIN CASTIGO

César Ramos pita el Pumas vs Gallos y Angel Monrroy va como VAR en el Mazatlán vs Atlas, lo cual confirma que para la Comisión de Arbitraje lo hicieron bien en el Toluca vs Chivas. Cambiamos Briziolandia por Archulandia.

— david medrano felix (@medranoazteca) September 5, 2022