Cruz Azul, aún con opciones de Play-In, ¿qué necesita? 

A pesar de ser el equipo con más derrotas en lo que va del Apertura 2023 y ocupar la penúltima posición del campeonato con apenas 11 unidades, Cruz Azul aún aspira al Play In de la Liga MX, ¿qué necesita La Máquina para instalarse ahí?

En cuanto a una tarea propia se refiere, la clave está en ganar los cuatro partidos restantes del actual torneo, en los que enfrentará a León, Juárez, Chivas y Puebla, todos ellos por encima del conjunto cementero en la tabla general, y así poder alcanzar las 23 unidades, cifra que en anteriores torneos colocaba al equipo con esa cantidad dentro de los primeros ocho de la clasificación.

Pero cerrar el torneo de forma perfecta no es suficiente, ya que los celestes no dependen de ellos mismos, pues Puebla, lugar 16 con 12 puntos, Mazatlán, lugar 15 con 13, Santos, posición 14 con la misma cantidad de puntos y Pachuca, Querétaro, Atlas y Juárez, todos con 15 unidades, están por encima de ellos, por lo que una combinación de resultados a favor de estos clubes terminaría con sus aspiraciones de jugar el Play In.

Además, de los equipos que actualmente están entre la posición 16 y 10 de la clasificación, Cruz Azul solo enfrentará a Juárez, rival directo por un sitio en el Play In del torneo, ya que solo clasifican directo a Liguilla los primeros seis equipos, mientras que el séptimo y octavo se medirán entre sí para definir al ganador de la 'Serie A', el cual accederá a Cuartos de Final como el lugar siete, mientras que el perdedor enfrentará al ganador de la 'Serie B' entre el noveno y décimo, para así conocer al octavo equipo clasificado a la Liguilla por el título del futbol mexicano.

En conclusión, el Play In, ronda instaurada por la Liga MX a partir de este torneo, consta de tres partidos y otorgará los últimos dos boletos a la Fiesta Grande de la Liga MX.

Próximos rivales de Cruz Azul

- Jornada 14 vs León lugar 8 con 18 puntos

- Jornada 15 vs FC Juárez lugar 10 con 15 puntos

- Jornada 16 vs Chivas lugar 5 con 21 puntos

- Jornada 17 vs Puebla lugar 16 con 12 puntos

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - SANTIAGO GIMÉNEZ: “NO ME GUSTARÍA JUGAR EN AMÉRICA”