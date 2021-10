Cruz Azul: Chaquito y Cabecita Rodríguez podrían arrancar ante Xolos

Luego de caer en la Campeones Cup ante Columbus Crew, Cruz Azul partió rumbo a Tijuana, donde el próximo domingo buscará sacarse la espina ante el sotanero de la Liga MX.

Cruz Azul pasó la noche en Ohio y realizó trabajos regenerativos durante la mañana de este jueves, y posteriormente emprendió el viaje a tierras fronterizas con el mismo plantel que estuvo disponible para la Campeones Cup.

Cabe destacar que para el duelo de este domingo en la frontera, Juan Reynoso ya podrá contar con Luis Ángel Mendoza, quien se lesionó en su partido de debut en la Jornada 1 y desde entonces estuvo apartado del equipo.

Ahora, el ‘Quick’ tendrá la posibilidad de mostrarse nuevamente, aunque no se descarta que su participación el fin de semana se limite a la categoría Sub 20, tal y como acostumbra Reynoso con los jugadores que van saliendo de lesión.

Cabe destacar que el duelo entre la Máquina y los Xolos implicaba el reencuentro de Robert Dante Siboldi con su ex equipo, pero el estratega charrúa fue despedido de su cargo durante la noche del miércoles, por lo que no será posible el duelo ante sus ex .

Otro aspecto importante a destacar para el conjunto cementero, es que el timonel de la Máquina podría hacer uno de arranque de la dupla Rodríguez- Giménez, la cual ha sido revulsivo en las últimos cotejos.

Tras el partido en Tijuana, Cruz Azul tendrá que desprenderse nuevamente de la mayor parte de su plantel, pues una nueva fecha FIFA se disputará y sus jugadores ya han sido seleccionados .

