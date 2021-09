En este Apertura 2021, Cruz Azul ha mostrado otra cara en comparación al torneo pasado cuando conquistó su novena estrella. Los altibajos que ha tenido La Máquina podrían costarle mucho e incluso derivarse una 'campeonatis'.

Y es que tras terminar con la larga sequía de títulos, las exigencias aumentaron luego de obtener el campeonato; sin embargo, desafortunadamente Juan Reynoso no ha podido contar con su equipo completo y desde el pasado 14 de agosto cuando golearon 4-0 a Toluca, los cruzazulinos no han podido sumar de a tres puntos.

Cruz Azul no sería el primer equipo en padecer esta crisis, pues en su momento otros campeones del balompié mexicano se vieron más afectados durante las primeras ocho jornadas. Sin embargo, aún no se podría defenir una crisis dentro de La Noria, pues a pesar de sus altibajos se mantienen dentro de la zona de Liguilla, pero eso aún no les garantiza nada.

En comparación a Monterrey, Pumas, León y Pachuca, quienes sufrieron de campeonatis, Cruz Azul está a salvo con sus 10 unidades, producto de dos victorias, cinco empates y una derrota, pero no debe de confiarse, pues rumbo a la recta final de la competencia el margen de error comienza a pesar más.

A falta de nueve fechas por disputarse, La Máquina deberá sacar buenos resultados para escalar en la tabla y meterse a los primeros cuatro primeros lugares y clasificar directo y evitar el Repechaje; Querétaro, Puebla, León, Tijuana, Tigres, Santos, Guadalajara, América y Pumas son sus rivales pendientes.

De este modo, Cruz Azul aún no tiene la balanza ni a su favor ni en contra. Se podría decir que la 'campeonatis' lo csecha, pues está muy lejos del rendimiento que mostró el semestre pasado, pero tampoco podría descartarse ya que este torneo no ha registrado ningún récord ni tiene garantizado su boleto a la Fiesta Grande como en el Guard1anes 2021.

