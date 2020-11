Cruz Azul: Eustáquio no se cierra a un posible regreso; hablará con Siboldi en 2022

Stephen Eustáquio vivió un 2019 complicado en su llegada a Cruz Azul, pues una grave lesión lo alejó de las canchas todo el año, siendo un regreso a Portugal su vía de escape. Para el primer semestre del 2020 se ganó la oportunidad en el Paços de Ferreira y ahora a encontrado su mejor nivel con la titularidad en el mediocampo colaborando incluso con gol el último par de encuentros.Para el contención es imposible no

pesar en el futuro y en este está involucrado Cruz Azul, dueño de su carta y equipo al que tendrá que rendir cuentas una vez termine su cesión en el equipo de la Liga MX.

"Tengo muy buenos amigos, Orbelín Pineda o Elías Hernández. Me lesioné, pero todos me apoyaron y hablo con ellos como si fuesen de aquí, de Portugal. Les mando mucha fuerza. Voy a estar en Paços de Ferreira hasta 2022. Después tendré que hablar con Robert Siboldi", dijo el canadiense para EFE.

"Me lesioné en la segunda semana, no quiero hablar mucho de eso, pero fue una experiencia muy buena en la que encontré diferentes personas con culturas diferentes y, al final, crecí mucho y estoy feliz de haberlo pasado", añadió respecto a su lesión.

"Crecí mucho porque valoré mucho más las conexiones que tenía y el futuro, el preguntarme después del futbol qué haría. Aprendí mucho a mirar y no jugar. Creo que los ocho meses son muy malos porque no juegas, pero no puedes llevarlo por ahí. Tienes que pensar que vas a crecer de otra manera para estar mejor en el futuro", sentenció a respecto.