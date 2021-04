Cruz Azul: Federico Vilar reveló que 'rechazó' oferta de La Máquina por lealtad al Atlante

Hombre de palabra. Federico Vilar, guardameta histórico de la Liga MX, reveló que durante el pico de su carrera con Atlante rechazó una oferta del Cruz Azul por ser leal a los Potros de Hierro.

Durante una entrevista en Versus de TUDN, el también exportero de equipos como Morelia, Atlas y Tijuana, detalló que a pesar de la 'jugosa' propuesta cementera, sus valores y palabra tuvieron mayor peso para mantener su proceso de renovación con los azulgranas.

“No es que yo haya rechazado a Cruz Azul, sino que yo estaba en conversaciones con Atlante para mi renovación de contrato. En ese momento solicité algo que creía que era lógico y llega la oferta de Cruz Azul.

“Me la presenta Atlante y era mucho más interesante, entonces les dije que si ellos me cumplían con lo que solicité no tendría por qué ir a otra institución. Me cumplieron, quedé muy contento y seguimos de esa manera", sentenció.

