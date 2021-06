Cruz Azul: Hijo de Chuy Corona explicó su versión del altercado con el comisario de la Liga MX

Rompe el silencio. Luego del lamentable incidente entre el Comisario de la Liga MX, Odilón Trujillo, y el guardameta de Cruz Azul, Jesús Corona, tras la Final del Guardianes 2021, Misael Corona, hijo del futbolista cementero y 'detonante' del conflicto, reveló cómo Trujillo enfiló la pelea.

A través de un publicación de Instagram, Misael narra cómo Trujillo le gritó y empujó cuando intentaba festejar con su padre la 'novena' celeste.

"Antes de comenzar el partido nos reunimos todos los baloneros con árbitros y estaba el comisionado, nos dieron las instrucciones básicas de cada partido y al final el comisionado enfrente de todos preguntó ¿Quién era Misael Corona? A lo que respondí que yo y desde ahí comenzó (únicamente preguntó mi nombre y el de nadie más).

"Al final del partido mi reacción fue ir a abrazar a mi papá y sentí como me empezaron a jalar y gritar muy prepotentemente y era el mismo comisionado que me había preguntado mi nombre al inicio del juego, mi papá volteó y le dijo que yo era su hijo, pero él continuó gritándome y empujándome como se ve en los videos y aunque mi papá fue a donde nosotros estábamos nos estaba gritando a los dos.

Finalmente, Misael explica que tuvo que ceder ante la presión del comisario para evitar una pelea de mayor magnitud.

"Para evitar un problema mayor lo que hice fue decirle a mi papá que ya no importaba y que ahorita regresaba, me salí para que acabara el problema porque no quería perjudicar. Esto fue lo que sucedió desde antes del partido hasta el problema de los videos", sentenció.

