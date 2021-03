Cruz Azul: Juan Reynoso, candidato "indiscutible" a la selección de Perú, afirma prensa local

El paso de Juan Reynoso como técnico de Cruz Azul no pasa desapercibido, sobre todo después del repunte tras el complicado inicio del Guardianes 2021, situación que, aunada a sus méritos a lo largo de su carrera como DT, lo ponen como uno de los contendientes a tomar el timonel de la selección de Perú en un futuro.

"Él está comenzando un proyecto bastante exitoso y ambicioso con Cruz Azul”, indicó Pedro Canelo, del Diario El Comercio, en entrevista con ESPN. “Nos alegra mucho que le esté yendo bien, estamos siguiendo sus cifras, pero hay un tema más: Ricardo Gareca acaba de decir en conferencia que no piensa renunciar, a pesar de que Perú arrancó mal las eliminatorias. Entonces, hay dos situaciones muy marcadas, que Perú tiene técnico hasta por lo menos un año y medio más, y que Juan está está con un proceso en Cruz Azul.

"En tiempo futuro, Juan sí es un candidato indiscutible para la selección peruana. No sé si después de Gareca, no sé si más adelante aún, pero si tú me pides una mirada al día siguiente de que termine su contrato Gareca, creo que Juan Reynoso debe estar, al menos, entre las tres opciones para nuevo técnico de Perú”, apuntó el periodista.

Reynoso, de 51 años, comenzó a dirigir en su natal Perú en 2007, regresado al balompié nacional a Cruz Azul Hidalgo en 2013 y sar el salto al Melgar, equipo al que hizo campeón en tres ocasiones. Tras su hazaña tomó el mandato del Puebla hasta llegar a la Máquina para este semestre.

