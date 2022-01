Cruz Azul: Reynoso aseguró que ya platicó con Antuna sobre las indisciplinas

Cruz Azul se armó hasta los dientes para el Clausura 2022, sin embargo, Juan Reynoso no garantizó la titularidad de todos los refuerzos para enfrentar a Tijuana en la fecha uno.

“Es complejo, pero sabemos que estas fechas los refuerzos no llegan por temas de migración, hoy la mayoría son mexicanos, no tenemos ese problema, hoy firma Charly, están todos, de repente no tan listos para jugar, pero en temas de papeles estamos tranquilos. Christian Tabó no vivía en la altura, Mayorga ni Antuna porque Guadalajara está mas bajo, ese ahogo cuesta sobre todo de inicio, Lira si está acostumbrado, pero tenemos dos días para definir si juegan de inicio o de cambio”, reveló.

Por otra parte, el timonel cementero habló de las expectativa que se han generado sobre Uriel Antuna y reiteró su plena confianza en la madurez del ‘Brujo’ para evitar indisciplinas.

"Nosotros tuvimos un antecedente que nos dijeron lo mismo con Alexis Peña, siempre fue un profesional, no hubo queja ni dentro ni fuera de los entrenamientos, con Antuna lo mismo, hemos hablado del talento que tiene, de la exigencia que va a tener, es un chico con un potencial enorme, un talento distinto a lo que es la genética diferente al futbolista mexicano, lo otro ya se anticipó escenarios, pero por lo poco que he visto no va a pasar. Muchas veces termina perjudicando más el escándalo que el hecho, hay muchos futbolistas que de pronto tienen más indisciplinas, pero como han sido reservados todos los tenemos como seriecitos, en esa parte Antuna va a ser inteligente, en ese manejo de tiempos, seguro va a mejorar su imagen, finalizó.

