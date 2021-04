Cruz Azul: Reynoso descartó que haya presión para Liguilla; aseguró que mostrarán fortaleza

Para Juan Reynoso, técnico del Cruz Azul, no existe la presión de cara a la Liguilla, pues señaló que en su etapa como jugador del club, lejos de sentir temor, siempre se sintió confiado cuando jugó dicha instancia, y dijo que para que La Máquina haga historia, todos los jugadores deberán estar en su mejor momento.

“Yo que estuve ochos años en este club, sé lo importante y lo distinto que es una Liguilla, y los chicos lo tiene claro, más que presión, siento que debemos jugar la Liguilla como tal. Para jugar una Liguilla como la necesita Cruz Azul históricamente necesitamos tener a todos en su mejor expresión y hoy dimos un paso adelante para que tengas tengan minutos, tengan ritmo y en determinado escenario nos ayuden los que van equilibrando ese ring”, declaró el estratega peruano en conferencia de prensa.

“La verdad que yo nunca sentí presión en una Liguilla, me sentía muy bien, me sentía distinto, me sentía muy fuerte y eso es lo que seguro los muchachos van a expresar llegado el momento”, agregó.

Los celestes tendrán una semana pesada. El martes visitarán al Toronto para jugar la ida de los Cuartos de Final de la Concachampions y de inmediato volverán a la Ciudad de México para jugar contra Xolos el fin de semana. Pese a esto, Reynoso ve el ajetreo como un simulacro de lo que vivirán en la Fiesta Grande del futbol mexicano.

“Creo que algo que ha calado y bien en el grupo es anticipar situaciones, y hoy no vemos la Concacaf como si fuera algo molesto para nosotros, vemos que vamos a jugar contra un rival muy duro, muy similar a lo que vamos a encontrar en Cuartos de Final y nos sirve para seguir preparando al equipo y llegar a la Semifinal de Concachampions. Vienen tres días duros ante un rival importante, eso nos va a fortalecer, nos va fortalecer Tijuana, es como entrenar una situación que la vamos a vivir en unas semanas más. Los muchachos lo van entendiendo y están siempre listos”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SANTI GIMÉNEZ: 'REYNOSO NOS HA REGRESADO LA IDENTIDAD'