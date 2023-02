Cruz Azul: Wendy Mendizabal no aprueba llegada de Paco Palencia

A Guillermo Mendizábal le duele ver al Cruz Azul en los últimos lugares de la tabla general, desea que vuelva a ser protagonista en la Liga MX independientemente de quien sea el entrenador.

La directiva celeste ya le puso un ultimátum a Raúl Gutiérrez y el principal candidato para reemplazarlo es Francisco Palencia.

El 'Wendy' cree que el 'Gatillero' no tiene las cartas para dirigir a La Máquina, pues no le fue muy bien en sus exequipos (Pumas, Lobos BUAP y Mazatlán FC), aunque destaca que tiene el ADN azul.

"Se hizo en este equipo, pero sus números no son nada buenos. Tampoco hay muchas opciones. Yo creo que este torneo se planeó mal. No sé qué está pasando. Yo no veo bien al equipo", contó en charla con RÉCORD.

Francisco Palencia fue vetado del conjunto celeste porque en su etapa como jugador tuvo problemas con el expresidente Guillermo Álvarez y cuando salió dijo que se orinaba en la bandera del Cruz Azul.

Es por esta frase por la que a muchos aficionados no les agradaría su llegada al banquillo: "Creo que tiene esa esencia. El problema es que hizo una declaración de mal gusto. A lo mejor eso le puede quitar puntos para ser el entrenador. Se equivocó. No lo pensó", agregó.

Guillermo Mendizábal fue director deportivo cuando el Cruz Azul ganó la octava estrella en el Invierno de 1997, teniendo como figuras a Francisco Palencia y Carlos Hermosillo.

"Normalmente, el tiempo va dando esa experiencia. Ya es más consciente de las cosas. No es fácil jugar y dirigir a este equipo, por la importancia y exigencia. No solo debe de calificar, tiene que ser campeón", finalizó.

DIRECTIVA NO PLANEÓ BIEN EL CLAUSURA 2023

Víctor Velázquez ha sido blanco de fuertes críticas porque el Cruz Azul se vino para abajo desde que asumió la presidencia. Guillermo Mendizábal, bicampeón con La Máquina en 1979 y 1980, cree que los directivos celestes no planearon bien el Clausura 2023, aunque tuvieron mucho tiempo para hacerlo.

"En cuanto a este señor, no sé que tanto conocimiento de futbol tenga, podrá tener conocimientos de otras cosas, pero, por lo que se ve desde afuera, no tiene mucha idea de cómo manejar a un equipo tan importante", contó.

"No hubo una buena planeación. No sé qué este pensando la directiva. No se hicieron las contrataciones adecuadas. Hay mucha confusión en todo lo que están haciendo", agregó.

Los cementeros intentaron fichar a un delantero de talla internacional. Los aficionados se ilusionaron con los fichajes de Luis Suárez, Radamel Falcao o Enner Valencia, pero ninguno de ellos llegó.

"No sé qué esté pasando. No sé si hay un buen ambiente. A mí me parece que hay jugadores que no han rendido como se quisiera, sobre todo los extranjeros", añadió.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - CRUZ AZUL: HUGO SÁNCHEZ SE POSTULA PARA DT, TRAS POSIBLE SALIDA DEL 'POTRO'