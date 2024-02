Directiva de Cruz Azul respalda a Iván Alonso tras conflicto con Miguel Herrera

Tras la discusión con Miguel Herrera y tras ser sancionado con un mes de inhabilitación por la Comisión Disciplinaria, la directiva de Cruz Azul, encabezada por Víctor Velázquez, se reunió son Iván Alonso para darle el apoyo necesario y para evaluar una posible apelación.

De acuerdo con nuestro director de marca, Carlos Ponce de León, el cuadro celeste no apelará el castigo a Iván, sin embargo, confían en que no volverá a suceder algún hecho similar.

ya se reunió con para analizar el altercado con el Piojo y el castigo de la FMF. Primero, no apelarán. Existe la promesa que no repetirá una escena así y el dir. dep. tiene espaldarazo. @record_mexico — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) February 2, 2024

Iván Alonso, director deportivo de Cruz Azul y Miguel Herrera, director técnico de Tijuana, tuvieron una discusión en el Estadio Ciudad de los Deportes. Los hechos se dieron después de la conferencia del 'Piojo' Herrera, cuando Alonso se lo encontró en uno de los pasillos del recinto. El uruguayo comenzó a reclamarle al mexicano por las declaraciones que hizo en Caliente TV, donde señaló que Iván 'engañaba a directivos', acto que 'calentó' los ánimos de Alonso y por eso fue a recriminarle de manera intensa.

Tras los hechos, y los videos que se hicieron virales en redes de inmediato, Iván Alonso rompió el silencio donde señaló que no pasaba nada mayor que una simple discusión, y aseguró que no permitirá que no hablan mal ni de él ni del técnico o de alguien que esté en La Máquina bajo su gestión.

"No pasa nada, lo que sí, es que no voy a dejar que me falten al respeto, ni a mí, ni al entrenador, ni a nadie de acá, del equipo”, fueron las declaraciones de Alonso, quien aún sonaba exaltado por el momento tenso que vivó, pues se vivieron insultos que casi provocan golpes, como el “enano de mierda", que lanzó Mathías Cardacio, director de futbol de Cruz Azul.

Ante esto, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol inhabilitó a Iván Alonso por un mes por infringir el Reglamento de Sanciones de la FMF. Además, el entrenador Miguel Herrera también recibió una sanción económica por su participación en los incidentes del pasado martes en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Dentro de las actividades que no podrá realizar el director deportivo de Cruz Azul:

Ingresar a la cancha, terreno de juego, vestidores tanto de jugadores como de árbitros, túneles de acceso a cancha, terreno de juego, área de servicio médico, área de control de dopaje, zona de autobuses que tenga acceso a vestidores, área de prensa y zona mixta.

Involucrarse directa o indirectamente en las actividades de un Club, cuando estas tienen impacto o guardan relación con la participación del Club en competencias nacionales e internacionales, oficiales o amistosas.

