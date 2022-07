Formador de Santi Giménez recordó que fue duro con él: ‘Sabía que iba a llegar a donde está’

Santiago Giménez cumplirá el sueño europeo a los 21 años con el Feyenoord de Países Bajo y uno de sus últimos formadores, Carlos Pérez, reveló que fue severamente estricto con el ‘Bebote’ antes de su debut en Primera División.

“Fui duro con él en muchos aspectos, hablé incluso muchas veces con su papá el ‘Chaco’ porque lo tenía cortito en disciplina. No olvido que en algún momento ‘Chaco’ me dijo “Santi te quiere mucho, pero a veces siente con lo estricto”, pero yo sabía que había que orientarlo para que no se confiara. Yo sabía y todos los que trabajamos con él que iba a llegar a los niveles donde está”, reveló a RÉCORD.

Al tenerlo en su equipo como entrenador de equipo Sub 20, Carlos Pérez fue uno de los principales impulsores en el ascenso de Santiago Giménez al primer equipo, pues reveló que junto a Joaquín Moreno acordaron llevarlo en 2016 a una gira por Estados Unidos, donde pudo jugar frente a su padre gracias a que se había consolidado como un goleador en categorías inferiores.

“Curiosamente cuando ellos juegan juntos en Estados Unidos fue en un Interinato con Joaquín Moreno; yo le mencioné que se lo llevara, sabíamos que era una promesa y se dio ese momento grato de jugar con su papá. A pesar de que estaba muy jovencito, no estaba ni para la Sub 20, pero era un jugador de proyección, todos los clubes tiene alguno y conforme avanza este embudo de la Sub 14 a la Sub 20, Santiago se veía que iba a pasar ese proceso, estaba en una gran racha porque era menor y todavía podía jugar en la Sub 17 , en la 20 metía fácil un gol por partido y cuando bajaba a la Sub 17 hacia de a dos o más “, contó.

Aunque el estratega del equipo femenil se dijo con sentimientos encontrados por la partida de Giménez, aseguró que el ariete dejará una huella dentro de club, a pesar de su corta edad.

“Quisieras que esté en tu equipo porque es determinante, pero nos da mucho gusto, siempre se portó a la altura y en la parte de formador es un motivo de orgullo, además es una posición en la que el club regularmente invierte, entonces da gusto y estoy seguro de que va a dejar una huella en este club, todo mundo lo quiere en La Noria y lo vamos a extrañar, pero es un premio justo a su dedicación “, consideró.

“Algo que me deja contento es que cada vez que lo veo en La Noria suele dar las gracias, es un joven humilde y enfocado en su carrera. En más de un momento hablamos de lo duro que fui con él, pero lo agracia y decía que gracias a eso entendió muchas cosas”, finalizó.

