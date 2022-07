Santiago Giménez: 'Me voy con una gran imagen de Cruz Azul, es un equipo hermoso'

Santiago Giménez cumplirá su sueño de jugar en Europa, pues está a punto de fichar con el Feyenoord de la Eredivisie. Previo a que se concrete su traspaso al conjunto de Países Bajos, el atacante de La Máquina dejó en claro el cariño que le tiene a la institución.

"Me voy con una gran imagen del club. Me había tocado ser fanático, desde que llegué a Primera la afición se ha portado de maravilla conmigo, la directiva, los jugadores, cuerpo técnico, todos. La verdad es que no me queda nada más que decir que es un club hermoso", mencionó en entrevista con ESPN.

Asimismo, Santiago Giménez reveló que está emocionado por este paso en su carrera, no sin antes expresar la tristeza que siente al dejar la institución, pues la considera como su 'casa'.

"Es como cuando uno tiene que dejar su casa para crecer, yo me siento así, Cruz Azul es mi casa y siempre lo va a ser y estoy seguro que un día podré regresar. Estoy saliendo, eso me pone triste, pero a la vez estoy muy emocionado porque voy a crecer como persona, como jugador y eso me pone contento", explicó.

