Andrés Lillini: 'Mi sueño es salir Campeón con Pumas, no tengo otro'

Andrés Lillini le ha regresado la mística que ha caracterizado a Pumas durante toda su historia en dos años al frente del club, pues ha debutado a más de 10 jugadores, ha llegado a dos finales y los mete constantemente en la Fase Final de la Liga MX.

Sin embargo, levantar un título con los del Pedregal se le ha negado al estratega argentino Por ello, el sudamericano reveló en una entrevista con Efraín Velarde que es un tema que le genera desesperación.

"Salir Campeón con Pumas (su sueño) no tengo otro. Me he despertado en las noches, apoyo la cabeza en la almohada y es algo que me desespera. No sabes lo que deseo salir Campeón con Pumas", indicó el entrenador de la UNAM.

Andrés Lillini ha dirigido en 92 encuentros a los universitarios en dos años al frente del Primer Equipo, en los que registra 32 triunfos, 32 empates y 28 derrotas, esto en todas las competencias.

